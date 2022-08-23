"Государству нужно задуматься": эколог назвал причины нападения тюленей на людей в Актау

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В Актау за последнюю неделю зафиксировали сразу два случая нападения тюленей на людей – в результате произошедшего пострадали две девочки и мужчина. Экологи считают, что животные таким образом защищаются.

В конце прошлой недели жительница Актау заявила, что ее 12-летнюю дочь и еще одну девочку покусал тюлень. Казахстанка показала раны, полученные детьми от животного.

Вчера о нападении заявил еще один житель Мангистау. Он рассказал, что животное было длиной около метра и напало внезапно, когда мужчина вместе с друзьями купался у берега. Тюлень укусил его за руку, расцарапал спину и плечо.

Между тем, как сообщает телеканал "Астана", агрессивное поведение млекопитающих экологи связывают с защитой своей естественной среды обитания.

Еще одна версия появления тюленей на мелководье – охота на рыбу.

"Человечество, именно люди, вошли в среду обитания этих тюленей. Получается, они посягают сейчас на их собственность, поэтому и возникают эти укусы и нападения тюленей на человека. Поэтому здесь это неизбежно, и я думаю, нужно государству задуматься, что нужны такие места, где тюлени будут себя более комфортно чувствовать", – объяснил глава общественного движения Kaz Eco Patrol Тимур Елеусизов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984333-gosudarstvu-nuzhno-zadumatsya-ekolog-nazval-prichiny-napadeniya-tyuleney-na-lyudey-v-aktau/