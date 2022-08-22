Около 98% школ Нур-Султана перейдут на пятидневку

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С 1 сентября около 98% школ в столице будут работать пять дней в неделю. Таким образом снизится нагрузка как на педагогов, так и на школьников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Управления образования Нур-Султана.

"148 школ города Нур-Султана с контингентом более 216 тысяч школьников будут работать пять дней в неделю с сентября этого года. Это около 98% школ всего города. Исключение составят четыре трехсменные школы", – сообщил руководитель Управления образования Нур-Султана Касымхан Сенгазыев на совещании с участием министра просвещения Асхата Аймагамбетова.

Подчеркивается, что тем самым будет снижена нагрузка как на педагогов, так и на школьников.

По данным управления образования, переход на пятидневное обучение стал возможен из-за решения о продлении учебного года до 31 мая и снижении учебной нагрузки.

"Президент уделяет особое внимание повышению статуса педагога. Только благодаря личной поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был принят Закон "О статусе педагога", повышена зарплата учителей, и снижается нагрузка. Приняты подзаконные акты, и акиматы не привлекают педагогов к выполнению несвойственных функций, как это было ранее.

В рамках дальнейшей работы, проводимой по поручению президента, суббота официально станет выходным днем для педагогов школ, что позволит коллегам готовиться к занятиям, проводить время с семьей. В этом есть и преимущества для детей, у которых также будет больше свободного времени. Мы взяли этот вопрос на особый контроль", – отметил министр в ходе совещания.

Напомним, что во время Республиканской августовской конференции педагогов Асхат Аймагамбетов объявил о том, что со следующего года учителя и работники администрации школ начнут работать в формате пятидневки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984320-pochti-98-shkol-nur-sultana-pereydut-na-pyatidnevku/