Щенки застряли под бетонными плитами в Алтае (видео)

Кадр из видео: ДЧС ВКО

Застрявших под бетонными плитами щенков спасли в Алтае – спасателям потребовалась помощь спецтехники, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС ВКО.

Сегодня, 22 августа, в службу ЧС города Алтай поступил звонок. Сообщалось, что под бетонными плитами на улице Панфилова застряли щенки.

Прибыв на место происшествия, сотрудники СПЧ-2 услышали жалобное скуление животных.

Отмечается, что спасателям пришлось провести целый комплекс спасательных работ, чтобы вытащить животных.

"При помощи специальной крано-манипуляторной установки аварийно-спасательного автомобиля спасатели подняли забор из нескольких тяжелых бетонных плит, где находились бедные животные. Их аккуратно достали из ямы", – говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что за спасательной операцией наблюдали дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984277-schenki-zastryali-pod-betonnymi-plitami-v-altae-video/