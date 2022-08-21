Одну из улиц частично перекроют в Алматы

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В Алматы частично перекроют движение по улице Жалаир. Такие меры были приняты в связи с проведением на этом участке ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности города.

Как сообщили в Управлении городской мобильности города, в связи с проведением среднего ремонта дорог с 23:00 часов 22 августа до 07:00 часов 23 августа будет полностью перекрыто движение по улице Жалаир - от улицы Аршалы до въезда в микрорайон Улжан.

Отмечается, что указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - обратились у управлении к алматинцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984141-odnu-iz-ulits-chastichno-perekroyut-v-almaty/