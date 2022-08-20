17-летняя казахстанка выучила шесть языков за пять лет

Актоты Асанова. Кадр из видео: 24.kz

17-летняя жительница Алматы Актоты Асанова за пять лет выучила шесть языков. Сейчас девушка на уровне носителя владеет казахским, русским, английским, турецким, китайским, французским и испанским языками, передает "Хабар 24".

По словам Актоты Асановой, все началось с переезда ее семьи из Жаркента в Алматы. Тогда ей было 12 лет, она владела только казахским. В южной столице стала изучать русский. Всего за год овладела лексикой и грамматикой языка.

Еще два года с таким же успехом осваивала английский и турецкий. Тогда девушка поняла, что у нее есть склонность к языкам и феноменальная память.

"Потом я решила выучить китайский язык. И я его выучила на удивление за 8 месяцев. Я потратила столько нервов, побывала трижды в больнице из-за этого. Но результат налицо, как говорится. Не жалею ни о чем. И после китайского я уже начала увлекаться французским языком", - поделилась Актоты.

Затем алматинка выучила и испанский. Потратила также один год. Сейчас она изучает арабский язык.

Этим летом одаренная девушка поступила на грант сразу в два зарубежных вуза: Пекинский университет языка и культуры и университет Эге в турецком Измире. Актоты выбрала оба варианта. В Китае будет учиться онлайн, а в Турции - в офлайн-формате.

После получения диплома девушка планирует вернуться в Казахстан и открыть самую крупную лингвистическую школу в стране. К тому времени она хочет выучить 30 языков, чтобы понимать всех людей в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984102-17-letnyaya-kazahstanka-vyuchila-shest-yazykov-za-pyat-let/