Акмолинке ампутировали ногу после нападения собаки

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Жительнице Атбасара после нападения алабая ампутировали голень. Женщина обратилась с иском в суд о взыскании с хозяев собаки ущерба и морального вреда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

Судом установлено, что жительница Атбасара по дороге на работу подверглась нападению алабая, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Женщина попала в больницу, требуется дальнейшее лечение и протезирование, так как ей ампутировали левую голень.

Истица затратила деньги на приобретение инвалидной коляски, лекарств, потеряла общую трудоспособность.

Решением Атбасарского районного суда требования удовлетворены частично.

Суд взыскал с владельцев алабая материальный ущерб на сумму 357 914 тенге, утраченный заработок в размере 85 131 тенге, компенсацию морального вреда в 5 млн тенге и расходы по оплате помощи представителя.

"Собака азиатской породы, возраст 6 лет. Ответственность ответчиков - солидарная, так как собака была приобретена в период их совместной жизни, уход за ней осуществляли совместно", - отметили в Акмолинском областном суде.

Решение пока не вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984027-akmolinke-amputirovali-nogu-posle-napadeniya-sobaki/