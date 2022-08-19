Чиновницу от здравоохранения обвинили в грубости и унижении подчиненного в Алматы

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Заместителя руководителя Департамента медицинского и фармацевтического контроля обвинили в грубости и унижении подчиненного. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в секретариате Совета по этике города Алматы.

Служебное расследование, проведенное в отношении чиновницы, установило нарушение требований Этического кодекса государственных служащих.

В частности, ее обвинили в несоблюдении общепринятых морально-этических норм в обращении с коллегами, а также в проявлении грубости, бестактности унижении достоинства и некорректных высказываниях в адрес подчиненного.

Как рассказали в секретарите Совета по этике, 23 августа пройдет заседание, в ходе которого будет рассмотрено ее дисциплинарное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983961-chinovnitsu-ot-zdravoohraneniya-obvinili-v-grubosti-i-unizhenii-podchinennogo-v-almaty/