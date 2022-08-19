Дожди и заморозки: какую погоду ждать казахстанцам в грядущие выходные

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Следующие несколько дней большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Ночью в некоторых регионах синоптики прогнозируют заморозки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Отмечается, что в ближайшие сутки большая часть Казахстана останется под влиянием атмосферных фронтов, образовавшихся на периферии обширного антициклона.

В период с 20 по 22 августа на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды – пройдут дожди и грозы. В северной половине и на востоке республики в ночные часы на поверхности почвы сохраняются заморозки до +2 градусов, ожидаются туманы.

Тем не менее в западной половине республики сохранится погода без осадков. В этих регионах солнечные лучи постепенно прогреют воздух. Также ожидается небольшое повышение температуры воздуха.

В целом температурный фон в разных частях Казахстана будет выглядеть так:

на западе ночью – от +12…+22 градусов до +15…+25 градусов, днем – от +27…+35 градусов до +30…+38 градусов;

ночью – от +12…+22 градусов до +15…+25 градусов, днем – от +27…+35 градусов до +30…+38 градусов; на севере, северо-западе, востоке и в центре республики ночью – +1…+10 градусов, днем – +13…+23 градуса;

республики ночью – +1…+10 градусов, днем – +13…+23 градуса; на юге страны ночью – +8…+18 градусов, днем небольшое повышение – от +20…+28 градусов до +23...+30 градусов;

страны ночью – +8…+18 градусов, днем небольшое повышение – от +20…+28 градусов до +23...+30 градусов; на юго-востоке ночью основной фон температуры воздуха – +5…+13 градусов, днем – колебание от +17…+25 градусов, до +13…+23 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983952-dozhdi-i-zamorozki-kakuyu-pogodu-zhdat-kazahstantsam-v-gryaduschie-vyhodnye/