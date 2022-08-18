Первый снег выпал в ВКО (фото)

Фото: Алексея Наконечного

В соцсетях появились фотографии, сделанные на Проходном Белке в Восточно-Казахстанской области, на высоте 1860 метров над уровнем моря. На них виден первый снег. Об осадках высказались в филиале "Казгидромета", передает корреспондент NUR.KZ.

Снег запечатлели недалеко от Риддера. В непосредственной близости находится спортивно-туристическая база, пользующаяся популярностью не только у жителей города, но и всего Восточного Казахстана.

В филиале "Казгидромета" по Восточно-Казахстанской области заявили, что ничего необычного в выпавших в здешних местах осадках нет.

"Снег выпал на высоте почти 2000 метров над уровнем моря. Это горы, характерная климатическая зона. Температура там отличается от низменности: частая облачность, понижение температуры, более разреженный воздух. Все это влияет на выпадение осадков.

В самом Риддере и на нашей метеорологической базе снег не выпадал. Мы специально уточняли, звонили туда, еще нет. Но в скором времени, вероятно, что снег может выпасть и на более низкой по сравнению с Проходным Белком территории", - пояснили синоптики.

Между тем ДЧС Восточно-Казахстанской области объявил штормовое предупреждение.

По данным спасателей, 19 августа в горных районах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью на северо-востоке и востоке региона на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983778-pervyy-sneg-vypal-v-vko-foto/