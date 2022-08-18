Летучие мыши залетели в квартиры в Атырау. Поймать их помогли спасатели (фото)

Летучая мышь. Фото: ДЧС Атырауской области

В несколько квартир города Атырау залетели летучие мыши. Жильцы вызвали спасателей, которые помогли убрать из дома незваных гостей. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Атырауской области.

По информации ведомства, инциденты произошли вчера, 17 августа, в двух многоэтажных домах по улице Сатпаева ночью.

К спасателям обратились жители квартир, которые сообщили, что к ним домой залетели летучие мыши. Самостоятельно выпроводить незваных гостей у хозяев не получилось.

На вызовы выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Прибыв по указанным адресам, они поймали летучих мышей и отпустили их на волю.

"В августе у летучих мышей идет расселение молодежи, и в этот период неопытные мышки могут по неосторожности залететь в вашу квартиру через открытое окно.

Страшного ничего в этом нет. Не пытайтесь поймать мышь. Самое простое, что можно сделать, это закрыть дверь комнаты, открыть все окна или форточку и немного подождать", – отметили сотрудники Департамента по ЧС.

В ДЧС Атырауской области добавили, что за лето выросло число случаев оказания помощи животным. Сотрудники службы спасали собак, коров и лошадей, вытаскивали котят из ям, а также поймали змею.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983760-letuchie-myshi-zaleteli-v-kvartiry-v-atyrau-poymat-ih-pomogli-spasateli-foto/