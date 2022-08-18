Казахстанец на авто с подложными номерами "накатал" 175 штрафов на миллионы тенге (видео)

Водитель. Кадр из видео: polisia.kz

В Восточно-Казахстанской области остановили водителя на автомашине с подложными номерами, который "накатал" 175 штрафов на сумму более 2 млн тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

13 августа в Усть-Каменогорске по улице Кабанбай батыра полицейские остановили автомобиль Toyota, водитель которого пытался скрыться с места ДТП.

Во время проверки документов стражи порядка выяснили, что 32-летний житель Кокшетау управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения.

Кроме того, на машине был установлен подложный госномер, за которым по всему Казахстану числится 175 нарушений правил дорожного движения на сумму свыше 2 миллионов тенге.

Водителя привлекли к ответственности по ряду статей КоАП РК. В частности, по ст.590 ч.4 (Управление ТС с заведомо подложными или поддельными госномерами) материалы направлены в Специализированный административный суд Усть-Каменогорска.

Также по ст.612 ч.4 (Управление ТС лицом без документов и не имеющим права управления) наложен штраф в размере 30 МРП (более 90 тыс. тенге) и ст.590 ч.3 (Установка на ТС заведомо подложных или поддельных госномеров) наложен штраф в размере 15 МРП (свыше 45 тыс. тенге).

Автомобиль водворен на спецстоянку до полного погашения задолженности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983721-kazahstanets-na-avto-s-podlozhnymi-nomerami-nakatal-175-shtrafov-na-milliony-tenge-video/