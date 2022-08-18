Как будут выявлять плюющих в общественных местах астанчан, рассказали в акимате

Иллюстративное фото: официальный сайт акимата Нур-Султана

Плюющих на улицах столицы астанчан будут выявлять с помощь камер видеонаблюдения, а устанавливать личности - с помощью автомобильных номеров. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

"На улице и в общественных местах запрещено плеваться и мусорить. Нарушители привлекаются к ответственности - административному штрафу.

Плевки на улице и в общественных местах не только портят вид города, но и могут стать причиной распространения различных бактерий", - напомнили в акимате столицы.

Астанчанам, ставшим свидетелями неподобающего поведения в общественных местах, предлагают сразу же обращаться в полицию. При этом горожан просят иметь при себе фото или видеозапись нарушения.

"Только совместными усилиями можно содержать город в чистоте и проявить уважение к труду сотрудников коммунальных служб. Призываем горожан и гостей города соблюдать элементарные нормы культуры и поведения", - говорится в сообщении акимата.

Напомним, в начале августа глава Минздрава Ажар Гиният поддержала предложение запретить плеваться в общественных местах. Такую меру рассматривают как один из способов борьбы с распространением в стране туберкулеза.

К слову, многие казахстанцы также положительно отнеслись к идее о запрете на плевки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983714-kak-budut-vyyavlyat-plyuyuschih-v-obschestvennyh-mestah-astanchan-rasskazali-v-akimate/