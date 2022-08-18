Дождь и похолодание до +15 ожидается в Нур-Султане. В Алматы и Шымкенте будет жарко

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы и Шымкенте сегодня, 18 августа, будет солнечно и тепло, а астанчан ждет похолодание до +17 градусов. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается жаркая погода - здесь столбики термометров покажут +27...+29 градусов, а скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

Жаркая погода без осадков ждет и жителей третьего мегаполиса - в Шымкенте синоптики прогнозируют +31...+33 градуса, но предупреждают жителей об усилении ветра до 15-20 м/с.

А в Нур-Султане сегодня вновь будет дождливо, при этом температура воздуха опустится еще ниже, чем вчера - до +15...+17 градусов. Астанчан также информируют об усилении ветра до 9-14 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983664-dozhd-i-poholodanie-do-15-ozhidaetsya-v-nur-sultane-v-almaty-i-shymkente-budet-zharko/