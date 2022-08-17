Несовершеннолетнего водителя задержали полицейские в Таразе (видео)
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Стражи порядка Жамбылской области остановили автомобиль, за рулем которого находился подросток. Нарушителя оштрафовали более чем на 60 тыс. тенге, сообщается в официальном Instagram-аккаунте регионального департамента полиции.
Патрульные полицейские остановили водителя автомобиля марки BMW, нарушившего правила дорожного движения на улицах Тараза.
"В ходе проверки документов установлено, что за рулем находился 17-летний житель города", – говорится в сообщении ДП Жамбылской области.
Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции были вызваны родители подростка.
"Несовершеннолетний житель был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления", – добавили стражи порядка.
За нарушение был выписан штраф на сумму 61 260 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983638-nesovershennoletnego-voditelya-zaderzhali-politseyskie-v-taraze-video/