Казахстанец заклеил букву на госномере, поэтому штрафы вместо него приходили другому

Фото: ДП Туркестанской области

Хитрый способ нарушать правила дорожного движения и не платить штрафы придумали в Туркестанской области. Для этого автолюбитель изменил букву госномера на своем авто и вместо него платить деньги должен был другой человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Житель Сарыагашского района обратился в полицию и заявил, что к нему приходят штрафы, даже если он не нарушал правила дорожного движения. Молодой человек стал подозревать, что кто-то другой присвоил его госномер.

Стражи порядка приступили к выяснению обстоятельств. В результате тщательного изучения камер видеонаблюдения Центра оперативного управления в поле зрения полицейских попал подозрительный Mercedes, разъезжавший по Туркестану.

На автомобиле был установлен госномер, который указал в своем обращении заявитель. Правоохранители остановили машину.

Выяснилось, что водитель Mercedes изменил букву на госномере, наклеив другую, поэтому штрафы за нарушения ПДД приходили не к нему, а на имя жителя Сарыагаша. Их общая сумма составила 90 тыс. тенге. В основном он "отличился" превышением скорости.

В отношении водителя иномарки составили административный протокол по ч.1 ст.590 КоАП РК (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств). Автомашина водворена на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983601-kazahstanets-zakleil-bukvu-na-gosnomere-poetomu-shtrafy-vmesto-nego-prihodili-drugomu/