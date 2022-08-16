Штрафов на 1,4 млн тенге "накопил" водитель за месяц в Нур-Султане

Патрульный полицейский и водитель. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Столичные полицейские выявили водителя, который за месяц нарушил ПДД более 80 раз, а при проверке у мужчины не обнаружилось ни документов, ни страховки. Об этом сообщается на официальной странице ДП Нур-Султана в Instagram.

Отмечается, что с помощью приложения "Қорғау" сотрудники полиции выявили водителя автомашины "ВАЗ 2115", на которого в течение одного месяца было наложено 82 административных штрафа за нарушения ПДД на общую сумму более 1 млн 400 тысяч тенге.

"Автомашину остановили в дневное время на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Керей-Жанибек Хандар. При проверке документов стражи порядка установили, что молодой человек управляет транспортом без документов и не имеет страховки", – сообщили в департаменте полиции.

По данным ведомства, мужчина систематически нарушал ПДД: он превышал скорость движения и, игнорируя дорожные знаки, передвигался по автобусной полосе.

"Водителю выдано уведомление, автомобиль водворен на коммунальную стоянку", – добавили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983456-shtrafov-na-14-mln-tenge-nakopil-voditel-za-mesyats-v-nur-sultane/