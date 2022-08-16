Школы в 12 регионах Казахстана могут не успеть с ремонтом к 1 сентября

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Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов на заседании правительства сообщил, что в 12 регионах страны есть школы, которые рискуют не успеть закончить ремонт до начала учебного года.

На данный момент капитальный ремонт проводится в 261 школе Казахстана, и только в 216 из них работы планируется завершить до 1 сентября. Слова министра, сказанные на заседании кабмина, приводит Sputnik Казахстан.

Как отметил министр просвещения, существуют риски срыва сроков капитального ремонта в школах 12 регионов Казахстана, в том числе:

в Западно-Казахстанской области – в 12 школах;

в Алматинской области – в 5 школах;

в Туркестанской области – в 4-х;

в Жетысуской области – в 4-х;

в Атырауской области – в 3-х.

"Ориентировочно, в этих школах ремонт продлится до конца года. В этой связи акиматам в целях организации обучения в 48 школах необходимо определить места проведения занятий до окончания ремонтных работ, создать безопасные и комфортные условия для пребывания детей в школах", – отметил Асхат Аймагамбетов.

Также, по его словам, в этом году местными акиматами запланировано строительство 225 школ – до начала учебного года должна быть завершена работа по открытию 41 государственной и 40 частных школ.

"За каждым регионом закреплены конкретные показатели. На сегодняшний день в большинстве регионов имеются трехсменные и аварийные школы. Особенно в Алматинской области – 56 школ являются трехсменными, количество трехсменных школ из года в год увеличивается.

Для решения данной проблемы акиматам необходимо принять меры по своевременному вводу школ в эксплуатацию до нового учебного года, а также – завершению строительства остальных школ до конца года", – добавил министр.

Премьер-министр Алихан Смаилов также подчеркнул, что регионам, в которых существуют риски срыва сроков капремонта в школах, следует принять оперативные меры для завершения работ в установленные сроки.

"Это же касается и запланированного строительства школ", – добавил он.

Также премьер-министр отметил, что не все объекты образования соответствуют требованиям безопасности, и поручил акиматам регионов ускорить вывод систем видеонаблюдения организаций образования в Центры оперативного управления органов внутренних дел.

Кроме того, Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос журналистов о том, сколько денег потратил на приобретение школьной формы для своего ребенка. А позже он показал чеки, подтверждающие покупку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983407-shkoly-v-12-regionah-kazahstana-mogut-ne-uspet-s-remontom-k-1-sentyabrya/