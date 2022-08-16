Лучше, чем в Беларуси, но хуже, чем в России: Казахстан вошел в топ-50 криминальных стран

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстан занял 47-е место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности на первое полугодие 2022 года. Соответствующее исследование провели аналитики портала Numbeo.

Как поясняют специалисты Rankikg.kz, чем выше место в рейтинге, тем хуже обстоят дела с преступностью в стране. Рейтинг стран по этому показателю составляется два раза в год, используются данные за последние 36 месяцев.

Уровень преступности в стране рассчитывается на основе оценки индекса преступности: индекс от 0 до 19,99 означает очень низкий уровень преступности, от 20 до 39,99 — низкий, от 40 до 59,99 — умеренный, от 60 до 79,99 — высокий, от 80 и выше — очень высокий.

В первом полугодии 2022 года в тройку "лидеров", то есть самых криминальных стран мира, вошли Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея и Афганистан. Уровень преступности здесь считается очень высоким.

Индекс Казахстана составил 53,04, что означает умеренный уровень преступности. Чуть лучше, чем в РК, обстоят дела в России, Узбекистане и Армении - эти страны заняли 94, 104 и 136 места рейтинга соответственно.

При этом в Беларуси и Кыргызстане, согласно данным аналитиков, преступность выше, чем в Казахстане - эти страны расположились на 32 и 36 позиции рейтинга.

Самый низкий уровень преступности — у Катара (142-е место с индексом 14,15), ОАЭ (141-е место с индексом 14,87) и Тайваня (140-е место с индексом 16,15).

Инфографика: ranking.kz

Отмечается, что опросы Numbeo, на основе которых составляется рейтинг, противопоставляются официальным государственным источникам, которые хороши для сравнения между регионами одной страны, но не так хороши для сравнения между странами по нескольким причинам:

люди в некоторых странах гораздо чаще сообщают о преступлениях, чем в других странах;

данные могут быть подделаны государственными учреждениями;

данные недоступны для большей части мира.

Между тем, по данным портала Ranking.kz, в первом полугодии 2022 года в РК зарегистрировали 87,1 тыс. уголовных правонарушений — на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, при этом за 5 лет их количество сократилось почти в 2 раза. Из них 75,1 тыс. правонарушений (плюс 2,7% за год) относились к преступлениям, а оставшиеся 12 тыс. правонарушений (минус 7,7% за год) — к уголовным проступкам.

Инфографика: ranking.kz

Инфографика: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983329-luchshe-chem-v-belarusi-no-huzhe-chem-v-rossii-kazahstan-voshel-v-top-50-kriminalnyh-stran/