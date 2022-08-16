"Натуральное издевательство": скандалом обернулся демонтаж колонок в Кокшетау (видео)

Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Кокшетау разгорелся скандал из-за водоразборных колонок – коммунальщики решили убрать их с улиц, но местных жителей такое решение не устроило, передает сайт телеканала КТК.

В поселке Застанционный в пригороде Кокшетау проживает порядка 9 тыс. человек. Вчера здесь появились сотрудники местного водоканала и начали демонтировать водоразборные колонки. Из 20 на большой поселок осталось всего четыре. Людей такое решение возмутило.

"Народ страдает! Некоторые не могут ходить, инвалиды в колясках. Это в тот край. Куда? Вы что? Одну колонку – это, как во время войны, получается? На блокаде Ленинграда такого не было! Да вы что! Это издевательство натуральное! Натуральное издевательство!" – возмущен местный житель Бакыт Сарбасов.

Жители Застанционного мириться с таким решением не стали – около 80 человек вышли на улицу с требованием вернуть им возможность набирать воду, как раньше.

В какой-то момент собрание переросло в настоящий скандал. На место даже прибыли сотрудники полиции. Люди пытались объяснить коммунальщикам и властям, что провести водопровод в каждый дом могут далеко не все. За это нужно заплатить порядка 300 тысяч тенге.

"Есть люди, которые малоимущие, есть у нас многодетные, есть у нас старики, инвалиды. Им как быть? А если получает 60-70 тысяч зарплату, на что он эту воду будет тянуть? Мы просили хотя бы по улицам кинуть главную магистраль, чтобы людям уже легче было тянуть. Нам сказали: «Да, мы подумаем». Но, опять же, этого ничего не было", – рассказала Людмила Игунина.

Коммунальщики говорят, задолженность населения за воду достигла 11,5 миллионов тенге. Контролировать оплату, когда у каждого есть свой счетчик в доме, гораздо удобнее. Уведомления о том, что колонки уберут, были разосланы два месяца назад – и у всех, кто пожелал, была возможность получить техусловия и подвести воду в свой дом. Это сделало уже около 100 семей. А содержать колонки, которые простояли здесь 40 лет, дальше не могут.

"Колонки это очень большие потери. И второе: обслуживание этих водоразборных колонок очень накладно. В зимнее время тем более. Ежедневная работа. Допустим, если мы отогреваем колонку сегодня, на следующий день заявка эта опять поступает. И каждый день эта работа. Ну, сейчас нехватка людей, это все сказывается. В связи с этим решили убрать колонки", – заявил генеральный директор ГКП на ПХВ "Кокшетау су арнасы" Ермек Омиргалиев.

Однако из-за массового сопротивления коммунальщики все-таки решили пойти на некоторые уступки. Они согласились вернуть к оставшимся четырем колонкам еще три, но после того, как проанализируют, где проживает больше нуждающихся.

Остальным посоветовали все-таки заняться проведением водопровода в свои дома. Им пообещали бесплатно выдавать техусловия и упростить получение необходимых документов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983302-naturalnoe-izdevatelstvo-skandalom-obernulsya-demontazh-kolonok-v-kokshetau-video/