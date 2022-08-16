Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана

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Во вторник, 16 августа, во всех трех мегаполисах Казах-стана - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте - ожидается солнечная погода без осадков. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет солнечно, осадков не ожидается, воздуха прогреется до +30...+32 градусов. Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Солнечную погоду без осадков обещают синоптики и жителям Нур-Султана, но здесь столбики термометров поднимутся лишь до +19...+21 градуса. Астанчан предупреждают о небольшом усилении ветра до 5-10 м/с.

Жаркая погода сохраняется в Шымкенте - здесь вновь прогнозируют до +36...+38 градусов. Осадков в третьем мегаполисе сегодня не будет, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней в Казахстане ожидаются похолодание и заморозки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983296-kakoy-budet-pogoda-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/