Глава МВД наградил полицейского, который нашел пропавшего 11-летнего мальчика в ВКО

Тлек Ерлибеков. Кадр из видео: polisia.kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов поблагодарил полицейских, участвовавших в поисках пропавшего ребенка в ВКО, и наградил медалью лейтенанта полиции Тлека Ерлибекова, который нашел мальчика, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сообщается, что Марат Ахметжанов высоко оценил и поблагодарил труд полицейских, задействованных в поиске несовершеннолетнего Тамирлана Ахмеджанова.

"Каждая минута промедления могла иметь печальный исход, особенно учитывая низкую температуру по ночам, ведь глубина ямы, в которой находился мальчик, составляла около трех метров", – отметили представители МВД.

В поисках было задействовано более 400 сотрудников полиции. Стражи порядка совместно со спасателями, военнослужащими и волонтерами проводили проверку местности, жилых домов, хозяйственных построек. Проверялись также и камеры видеонаблюдения.

"И только благодаря бдительности сотрудника специального подразделения ДП ВКО Тлека Ерлибекова ребенок был вовремя замечен", – добавили стражи порядка.

За это сотрудник специального подразделения ДП ВКО лейтенант полиции Тлек Ерлибеков был награжден ведомственной медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін".

Напомним, что в ночь на 14 августа ребенок ушел из дома в Усть-Каменогорске и не вернулся. Через несколько часов его родные сообщили о пропаже в полицию.

Сегодня в Восточно-Казахстанской области полицейские нашли пропавшего Тамирлана Ахмеджанова. Отмечалось, что ребенка обнаружили в яме в районе моста титано-магниевого комбината в Усть-Каменогорске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983281-glava-mvd-nagradil-politseyskogo-kotoryy-nashel-propavshego-11-letnego-malchika-v-vko/