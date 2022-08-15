Всю ночь искали пропавших детей в Таразе

Фото: Polisia.kz

Двух мальчиков 11 и 12 лет искали полицейские Тараза - отец пропавших детей обратился к стражам порядка поздней ночью. Братьев смогли найти лишь утром, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В Управление полиции города Тараз около 23:50 поступило сообщение от жителя Жуалынского района о том, его дети в возрасте 11 и 12 лет вышли из дома и не вернулись.

Поисковые мероприятия провели в парках, заброшенных зданиях, рынках и местах, куда обычно ходят подростки. Помощь полицейским оказали волонтеры.

Сотрудники батальона патрульной полиции около 07:20 утра нашли пропавших братьев, спящими под одним из мостов, расположенных в черте города.

Детей благополучно передали родителям. С ними проводят профилактическую работу психологи.

Полицейские подчеркнули, что в Жамбылской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лиц, объявленных в розыск, сократилось в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983252-vsyu-noch-iskali-propavshih-detey-v-taraze/