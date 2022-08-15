Выданную водителю экс-акима Алматинской области квартиру вернули государству

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В Талдыкоргане жилищная комиссия, возглавляемая городским акимом, возвращает в госсобственность незаконно выданное жилье. Среди прочих оказалась квартира, которую получил водитель бывшего главы Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В марте этого года глава Талдыкоргана Асет Масабаев инициировал мониторинг по инвентаризации жилья, выданного акиматом за последние 8 лет.

"Рабочей группой были выявлены 1066 квартир, которые выдавались с многочисленными нарушениями. На сегодняшний день удалось пока возвратить в госсобственность 37 квартир, 11 из которых решением жилищной комиссии были переданы социально уязвимым слоям населения", - сообщил пресс-секретарь акима Талдыкоргана Мади Шакенов.

Также в жилищный фонд удалось возвратить квартиру, выданную ранее водителю бывшего акима Алматинской области.

"Однокомнатная квартира, расположенная в доме №7 "А" нового 8 микрорайона, была выдана водителю акима региона для так называемых служебных нужд. Без всяких задержек он добровольно вернул ключи от жилья", - отметил пресс-секретарь.

В ведомстве дополнили, что квартирный вопрос является одним из самых приоритетных для акима Талдыкоргана, лично контролирующего работу жилищной комиссии.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в областном центре незаконно выданные чиновникам квартиры вернули и распределили между очередниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983240-vydannuyu-voditelyu-eks-akima-almatinskoy-oblasti-kvartiru-vernuli-gosudarstvu/