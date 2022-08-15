Где алматинцы могут найти древние артефакты, рассказал ученый

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Несколько дней назад в соцсетях появилась информация о том, что алматинец, гуляя с собакой, нашел старинную монету. Между тем заместитель директора по науке Института археологии имени А.Х. Маргулана Талгат Мамиров рассказал в ходе брифинга РСК, в каких районах Алматы горожане могут сделать археологические находки, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты задали Мамирову вопрос о том, где жители города тоже смогли бы найти старинные монеты или другие артефакты.

На это ученый ответил, что Алматы, в целом, – город, богатый на археологические памятники.

"Здесь много памятников средневековья, есть городища, которые ранее были обнаружены в районе Погранучилища, в районе Алма-Арасана. В этих районах, в основном в верхних частях Алматы, вполне можно найти археологические находки.

Они все сейчас находятся под слоем асфальта или под слоем земли и в результате размывов водой земной поверхности или хозяйственных работ можно найти археологические находки", – заключил Талгат Мамиров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983176-gde-almatintsy-mogut-nayti-drevnie-artefakty-rasskazal-uchenyy/