Жители Туркестана боятся заходить в ванную

Кадр из видео: Otyrar.kz

Жители микрорайона Отырар в Туркестане утверждают, что боятся заходить в ванную. По их словам, в арендованных жилых домах они обнаружили провода, один из концов которых подведен к земле. Это настораживает людей, они отказываются от водных процедур. Ситуацию прокомментировали в городском отделе строительства, передает Otyrar.kz.

Жители микрорайона Отырар, въехавшие в новые квартиры, вместо радости испытывают тревогу. Они обнаружили под ваннами провода и считают, что мыться небезопасно.

"Мы слышали, что в 18 доме женщина во время приема ванны попала под электричество и умерла. Мы испугались после того, как девушки рассказали, что ее поразил ток из такой же проводки. Узнав об этом, мы сразу начали звонить по разным организациям. По номеру 109 и по другим. Через три дня пришли электрики", - рассказывает жительница Балаим Махамбеталиева.

После произошедшей месяц назад трагедии люди решили массово сорвать электрические провода под ваннами. Однако специалисты отмечают, что все безопасно.

"Мы, конечно, боимся. Я сейчас, например, не купаю своих детей в ванне. Услышав о том, что произошло, я не хочу рисковать и убрала всю проводку", - поделилась другая жительница Турсынай Алимбекова.

36 пятиэтажных жилых домов приняли в эксплуатацию три года назад. В отделе строительства Туркестана знают о смертельном случае в ванной.

"Электричество по этим проводам не идет. Бывают разные случаи - замыкание, случайная утечка тока. Когда ток попадает в воду, он должен уходить дальше, для этого и нужно заземление. Если ток не уйдет, он может представлять угрозу для человека в ванной", - пояснил заместитель руководителя отдела строительства Туркестана Алмас Байжанов.

Специалисты пообещали назначить экспертизу и обстоятельно рассмотреть вопрос. Жители же пока намерены избегать водных процедур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983137-zhiteli-turkestana-boyatsya-zahodit-v-vannuyu/