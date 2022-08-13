"Это огромные деньги": аким Уральска объяснился за плохие дороги

Миржан Сатканов. Фото: официальный сайт акимата города Уральска

Аким Уральска высказался о состоянии автомобильных дорог в городе. По словам градоначальника, всего в Уральске 615 километров автодорог, половина из которых нуждается в ремонте, еще 155 километров вовсе не имеют асфальтного покрытия, передает "Мой город".

"Все жители улиц просят асфальт, а это огромные деньги. Мы ремонтируем основные улицы, но и они быстро приходят в плохое состояние из-за большой нагрузки, интенсивность движения на этих улицах высокая", – сказал Миржан Сатканов.

По мнению акима, вместо ямочного нужно делать сразу средний ремонт дорог.

"Это своего рода колесо: только мы отремонтируем одну дорогу, другая уже требует ремонта и так все время.

Я считаю, что нужно ежегодно проводить ремонт на основных дорогах, и строить (класть асфальт – прим. ред.) – на двух-трех улицах в разных частях города.

К примеру, сделаем Абулхаир хана – нужно отремонтировать Шолохова, и тут же приступать к ремонту дороги по улице Сырыма Датова. Старый асфальт будем класть на те дороги, где покрытия вообще никогда не было", – говорит Сатканов.

Проблема еще в том, говорит чиновник, что на подобные мероприятия из республиканского бюджета денег не выделяется.

"Нет такой программы. Из республиканского бюджета средства выделяются для проведения работ на дорогах республиканского и районного значения.

Есть программы "Ауыл – Ел бесігі" и "Моногород", а для нас программ нет, поэтому необходимо изыскивать средства из местного бюджета. Деньги государство выделяет только на реконструкцию дорог", – объяснил аким Уральска.

Напомним, в апреле Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на статью в газете, которая поднимает вопрос плохого состояния дорог в Западном Казахстане. Позже президент поручил правительству и областному акимату заняться решением этой проблемы.

Позже в область с рабочими поездками приезжали премьер Алихан Смаилов и глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

В ходе проверок аким ЗКО Гали Искалиев подвергся критике от премьер-министра, а один из профильных вице-премьеров и вовсе лишился своей должности.

В мае в МИИР сообщили, что качество дорог хотят сделать критерием при составлении рейтинга акимов. Позже в министерстве объяснили, как будет производиться эта оценка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983048-eto-ogromnye-dengi-akim-uralska-obyasnilsya-za-plohie-dorogi/