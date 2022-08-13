В МВД объяснили, что за сообщения этим утром получили казахстанцы

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На официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz появилось объяснение касательно того, что за SMS-сообщения стали поступать на телефоны казахстанцев в субботу.

О запуске такой рассылки в Министерстве внутренних дел предупредили еще несколько дней назад.

"Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан", – говорилось в сообщении министерства.

В настоящее время, как пояснили в МВД, SMS-сообщения разосланы абонентам Кcell с текстами следующего содержания:

Не устанавливайте приложения AnyDesk и Teamviewer по указке посторонних лиц!

Вам сообщили о попытке залога имущества? Срочно созвонитесь с банком!

Вам сообщили о попытке оформления кредита? Срочно созвонитесь с банком!

Вас просят оформить онлайн кредит? Положите трубку! Это мошенники!

Вас просят назвать свои данные, номер карты, SMS-коды? Это мошенники!

Содержимое рассылки. Скриншот: NUR.KZ

Поясняется, что из-за ограничений системы рассылок операторов связи количество символов в текстах SMS ограничено. Поэтому при отправке содержание текста сократилось.

В заключение в МВД вновь призвали граждан:

ни в коем случае не следовать так называемым "телефонным" инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.;

не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату;

не делать переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

для установки приложений пользоваться только официальными источниками – App Store, Play Market и т.д.;

не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

чаще проверять движение денег на своих счетах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1983034-v-mvd-obyasnili-chto-za-soobscheniya-etim-utrom-poluchili-kazahstantsy/