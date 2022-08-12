Информацию о домогательствах в адрес экс-военнослужащей опровергли в Минобороны

Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

Спецкомиссия при Министерстве обороны завершила расследование по факту жалоб о незаконном увольнении и домогательствах по отношению к экс-военнослужащей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Комиссия повторно изучила высказанные гражданкой утверждения и доводы.

По результатам расследования в Минобороны заявили, что заявления экс-военнослужащей не нашли документального подтверждения и не соответствуют действительности.

В министерстве отметили, что еще 6 мая отдел военной полиции Конаевского гарнизона провел проверку по письменному обращению Е.А. (инициалы военнослужащей, подавшей жалобу – прим. ред.). Весь личный состав батальона фактов неправомерных действий со стороны должностных лиц в/ч 54179 в ее отношении не подтверждает.

Кроме того, как заявили в Минобороны, обвинения, предъявляемые гражданкой, также не нашли своего подтверждения.

В министерстве отметили, что в ходе несения службы она неоднократно получала замечания от командования батальона, а также привлекалась к дисциплинарной ответственности за незаконный пронос смартфона на территорию войсковой части.

"3 мая 2022 года решением аттестационной комиссии Е.А. была уволена из рядов Вооруженных сил РК по отрицательным мотивам за нарушение дисциплины и слабое освоение программы боевой подготовки.

Сообщаем также, что, согласно действующему законодательству РК, в случае несогласия Е.А. с заключением аттестационной комиссии она имеет право обратиться в судебные органы", – заключили в Министерстве обороны.

Напомним, ранее бывшая военнослужащая жаловалась, что была незаконно уволена из рядов ВС, а также подвергалась домогательствам со стороны командования батальона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982966-informatsiyu-o-domogatelstvah-v-adres-eks-voennosluzhaschey-oprovergli-v-minoborony/