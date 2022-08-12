Голый мужчина разгуливал по Семею (18+)

Кадр из видео очевидца: УП Семея

Видео с обнаженным мужчиной стали распространять в Сети. Как оказалось, ролик был снят в Семее - нарушителя привлекли к ответственности, сообщается в официальном Instagram-аккаунте УП города.

По информации стражей порядка, 12 августа 2022 года обнаженный мужчина ходил по улицам в районе поселка Нахаловка. Поступок горожанина сняли неравнодушные граждане.

Сотрудниками Управления полиции Семея незамедлительно были приняты меры по поиску и задержанию данного гражданина. Его удалось отыскать.

31-летний нарушитель был задержан. Как пояснили в пресс-службе УП города, по причине психического заболевания лицо не является дееспособным.

"Управление полиции Семея благодарит граждан за активную гражданскую позицию по обеспечению общественного порядка. Благодаря своевременно полученной информации не допущено каких-либо противоправных действий как со стороны данного гражданина, так и в отношении него", - сообщили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982950-golyy-muzhchina-razgulival-po-semeyu-18/