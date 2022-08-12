Автолюбитель из Алматы "накопил" штрафов на 2,4 млн тенге

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Алматинец нарушил правила дорожного движения, "накопив" штрафов на сумму более 2,4 млн тенге. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции города.

Полиция города выявляет водителей, кто систематически нарушает ПДД. Также работа ведется и в отношении подложных номеров.

Так, начальник Департамента полиции Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров изучил работу автоматизированной системы "Қорғау – Опасный водитель". По его словам, эта система показала свою эффективность в условиях крупного города, где ежедневно курсирует более 800 тыс. автомобилей.

"Она ориентирована на выявление водителей, использующих подложные государственные номерные знаки, на тех, кто устраивает гонки и позволяет себе агрессивный стиль езды, а также на выявление участников дорожного движения, пренебрегающих ПДД, из-за преступной халатности которых случаются аварии с трагическим исходом.

Подложный номер, как правило, применяется с целью "обхода" систем видеонаблюдения, нередко и при совершении преступлений. Наша задача – не допустить такие факты и искоренить эту зловещую практику. Строевые подразделение полиции и информационные технологии максимально ориентированы на выявление таких правонарушений", – констатировал Арыстангани Заппаров.

По его словам, с начала августа уже выявлено 218 фактов управления авто с подложными номерами. Еще 773 машины вовсе не имели госномеров. Кроме того, с начала месяца остановлены четыре машины-двойника.

"Вместе с тем проводится работа по задержанию автомашин, допускающих систематическое нарушение ПДД и уклоняющихся от уплаты штрафов. В этих целях нами сформирован список транспортных средств, имеющих большие административные штрафы.

К примеру, вчера задержана автомашина марки "ВАЗ-21114", под управлением гражданина И., на которой зарегистрировано штрафов на сумму более 2 408 000 тенге", – сообщил генерал-майор.

Он отметил, что с начала августа на спецстоянку водворили 9 машин, на которые оформлены штрафы на 11 млн тенге.

С помощью системы "Қорғау – Опасный водитель" выявлено 38 824 нарушений. Чаще всего водители нарушают скоростной режим – количество этих нарушений составляет более 33 тысяч. Примерно одинаковое количество – по 2,3 тысяч нарушений – приходятся на управление автомобилями без техосмотра и страхового полиса. Еще 83 водителя вовсе были лишены права управления авто.

На сегодня полицейские водворили на спецстоянку 1 128 машин и изъяли 485 госномеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982937-avtolyubitel-iz-almaty-nakopil-shtrafov-na-24-mln-tenge/