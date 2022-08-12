Собаку спасли из канализационного люка в Алматы (видео)

Спасение собаки. Кадр из видео: instagram.com/roso_kazakhstan

Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда пришли на помощь собаке, которая упала в канализационный люк в Алматы, сообщается в официальном Instagram РОСО МЧС РК.

Инцидент произошел сегодня, 12 августа, ранним утром. Охранник одного из рынков в Наурызбайском районе южной столицы увидел собаку, попавшую в канализационный люк. Он и обратился к спасателям.

Как отметили в пресс-службе РОСО, собака в ужасе металась в канализационных отходах и не знала, как выбраться. От испуга она сопротивлялась действиям спасателей. Тем не менее вытащить животное им все же удалось.

При осмотре собаки кинологом не было выявлено никаких повреждений. В РОСО добавили, что в помощи ветеринаров не нуждалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982928-sobaku-spasli-iz-kanalizatsionnogo-lyuka-v-almaty-video/