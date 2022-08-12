Водителя автобуса, перевозившего пассажиров "под наркотиками", арестовали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Полицейские Алматы выявили водителя автобуса, управлявшего общественным транспортом в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

По данным правоохранителей, сотрудники подразделения административной практики остановили автобус №118 на пересечении проспекта Абая и улицы Утеген батыра. Полицейским показалось подозрительным поведение водителя общественного транспорта.

В итоге мужчину сопроводили на медосвидетельствование, которое подтвердило, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

"Водителя сразу же отстранили от управления общественным транспортом. Решением специализированного межрайонного административного суда мужчина был лишен права управления ТС сроком на 8 лет, а также подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Автобус водворен на специализированную штрафную стоянку", - рассказал заместитель начальника Управления административной полиции Даулет Сейткулов.

Кроме того, оштрафован медработник автобусного парка, допустивший выход на линию водителя в состоянии наркотического опьянения. Сумма штрафа составила 150 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982879-voditelya-avtobusa-perevozivshego-passazhirov-pod-narkotikami-arestovali-v-almaty/