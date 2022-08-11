"Зима": град засыпал степь в Карагандинской области (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/dorogi_karagandy

Последствиями непогоды в Карагандинской области поделились местные жители в соцсетях. В Актогайском районе в августе сняли "зимний" пейзаж.

В местном паблике dorogi_karagandy в Instagram появилось видео с последствиями выпадения осадков - выпал град и застелил всю степь. Автор отметил, что резко похолодало до 11 градусов тепла.

"Актогайский район. 10 августа 2022 года. Посмотрите, зима!" - заявляет голос за кадром.

Как пишет МИА "Казинформ", инженер-синоптик Карагандинского областного филиала "Казгидромет" Елена Михайлова прокомментировала ситуацию в регионе.

"Вчера, 10 августа, Карагандинская область находилась под влиянием фронтальных разделов, и через Актогайский район проходил вторичный холодный фронт, под влиянием которого наблюдалось выпадение этого града. Сейчас по всему Казахстану, особенно в северной части, прогнозировались дожди, грозы и выпадение града. Так как мы оказались под влиянием проходящего циклона и фронтальных разделов, именно в Актогайском районе проходил двойной вторичный фронт. Именно с ним характерно выпадение града", - пояснила она.

Руководитель отдела внутренней политики Актогайского района Алтай Алибаев рассказал о том, что выпадение града не повлекло за собой убытков на засеянных полях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982780-zima-grad-zasypal-step-v-karagandinskoy-oblasti-video/