"Лежал и плакал на скамейке": женщина принесла 5-месячного малыша в полицию в Актобе

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Минувшей ночью в дежурную часть полиции города Актобе женщина принесла 5-месячного ребенка. Она заявила, что мать малыша была пьяна и ушла в неизвестном направлении, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

Женщина, которая принесла ребенка, рассказала о произошедшем.

"Он лежал и плакал на скамейке по улице 8 Марта. Я видела его мать в алкогольном опьянении, она ушла в неизвестном направлении, а ребенок остался на скамейке", - сообщила она полицейским.

Сотрудники ювенальной полиции сразу же вызвали скорую медицинскую помощь, проверили здоровье ребенка, получили назначение педиатра и отправили малыша в Дом малютки "Үміт".

Вскоре, примерно через час, в полицию позвонила женщина 1997 года рождения, заявившая о пропаже ребенка. Как пояснили стражи порядка, это была мать данного малыша.

Полицейские нашли ее, освидетельствовали на предмет употребления алкоголя, а также поставили на учет как неблагополучную семью. Сведений об отце ребенка нет, добавили в полиции.

Подчеркивается, что сотрудники ведомства вынесут поведение женщины на рассмотрение комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате города.

Только по решению комиссии она сможет забрать своего ребенка из Дома малютки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982766-lezhal-i-plakal-na-skameyke-zhenschina-prinesla-5-mesyachnogo-malysha-v-politsiyu-v-aktobe/