Землетрясение произошло в Алматинской области
Опубликовано:
В понедельник, 9 августа, в Алматинской области зарегистрировали землетрясение - эпицентр находился в Жамбылском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано в 21:36, его эпицентр располагался в 174 километрах на северо-запад от Алматы на территории Жамбылского района.
- Энергетический класс землетрясения - 10.3.
- Магнитуда - MPV 4.4.
- Координаты эпицентра - 44.07° с.ш. 75.12° в.д.
- Глубина - 20 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) - нет
В ДЧС отметили, что сразу оповестили местные исполнительные органы, полицию, прокуратуру, "Казселезащиту" и другие организации.
"Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили казахстанцам о порядке действии при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома - толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи;
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982482-zemletryasenie-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti/