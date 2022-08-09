Погоня за пьяным водителем в Нур-Султане: мужчину арестовали

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Накануне в Нур-Султане полицейские устроили погону за мужчинами, которые не заплатили в магазине за пиво. Нарушители попытались скрыться на машине, их задержали и привлекли к административной ответственности, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Дело уже было рассмотрено в суде. По решению Специализированного межрайонного административного суда правонарушитель за вождение в пьяном виде подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Помимо этого, по факту неповиновения законному требованию сотрудника правоохранительного органа суд принял решение арестовать еще на 3 суток водителя и его пассажира.

Нарушителей водворили в Специальный приемник-распределитель для административно-арестованных лиц.

Напомним, что накануне в Нур-Султане полицейские погнались за автомобилем марки Toyota, водитель и пассажир которой не расплатились за пиво. В ходе погони, двигаясь по оживленной улице, водитель неоднократно выезжал на встречную полосу и проехал на красный сигнал светофора, тем самым создавая аварийную ситуацию и подвергая опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982421-pogonya-za-pyanym-voditelem-v-nur-sultane-muzhchinu-arestovali/