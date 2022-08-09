Аймагамбетов: Не все школы имеют доступ к качественному интернету

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Глава Министерства просвещения на аппаратном совещании ведомства указал на проблемы подключения казахстанских школ к интернету, передает корреспондент NUR.KZ.

С докладом по этому вопросу выступил вице-министр просвещения Айбат Ильясов. Он сообщил, что на 2022-2023 учебный год в 6 936 школах страны будут использоваться 15 образовательных платформ.

"К новому учебному году 99% (6 924 школ) из 6 936 школ подключены к сети Интернет. Из них в 5 773 школах, или 83%, скорость интернета составляет от 8 Мбит/с до 200 Мбит/с. В 1 151 школе, или в 17%, скорость интернета меньше 8 Мбит/с.

Проведена также ревизия компьютерной техники в школах. На сегодня для 3,3 млн школьников есть 961 тыс. компьютерной техники, из них: 503 855 компьютеров, 388 397 ноутбуков, 69 211 планшетов", – сообщил он.

Асхат Аймагамбетов дал оценку текущей ситуации.

"Если по компьютерной технике у нас динамика хорошая, то что касается обеспечения школ высокоскоростным интернетом – здесь еще есть вопросы.

Есть два направления. Есть отдаленные малокомплектные школы, небольшие населенные пункты – там есть проблемы с доступом к интернету. Но в других школах есть технические возможности подключения высокоскоростного интернета, но в связи с тем, что с местных бюджетов недостаточно выделены средства, не выбирают нужный тарифный план.

Время еще есть, динамика неплохая по подключению, но до 1 сентября все вопросы надо решать. Если имеется техническая возможность, то школы должны перейти на нужный тарифный план и перейти к высокоскоростному интернету", – заявил он.

Он указал на необходимость провести работу в данном направлении.

"Я сказал, что близится начало нового учебного года. Хоть сейчас и нет пандемии, мы должны сделать доступными инструменты дистанционного обучения для детей", – резюмировал министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982394-aymagambetov-ne-vse-shkoly-imeyut-dostup-k-kachestvennomu-internetu/