На домогательства со стороны командира пожаловалась казахстанка, служащая в армии

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Министерстве обороны прокомментировали заявление казахстанки о том, что ее незаконно уволили из рядов Вооруженных сил РК, и о домогательстве командира батальона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пост военнослужащей из города Кунаева опубликовала -страница фонда "НеМолчиKZ".

Как рассказали в организации, казахстанка Е. А. пошла служить в армию по контракту, чтобы прокормить семью: отец девушки умер, мама болеет, есть младшие братья.

По словам девушки, службу в армии она начала в декабре 2019 года, контракт заключен на 3 года, но уволили ее раньше срока – в мае 2022-го.

"Не прошла аттестацию. При этом я неоднократно отмечалась в лучшую сторону за добросовестное несение службы. Служить мне не дало командование батальона при молчаливом равнодушии командования войсковой части", – рассказала девушка.

Как пишет казахстанка, с самого начала службы командир батальона – женатый мужчина – домогался ее.

"Мои отказы он воспринимал крайне негативно, подвергал меня за это оскорблениям и издевательствам над моим достоинством. Подчиненные ему офицеры старались делать вид, что не замечают бесчинства, командование войсковой части закрывало глаза и не принимало никаких мер по перевоспитанию, более того, сами делали мне недвусмысленные намеки", – пишет девушка.

Она добавила, что неоднократно обращалась к руководству части, но никакие меры приняты не были.

"На мои просьбы в ответ я получала отказ с аргументацией: "Ты красивая девушка, в твою личную жизнь мы не лезем. Я тебе не брат, сват, не твой апостол, командиров не выбирают, никто тебя в армию за руку не тащил", – поделилась казахстанка.

На фоне стресса от произошедшего у военнослужащей начались проблемы со здоровьем, из-за чего ей пришлось лечь в госпиталь.

В итоге командира батальона, который, по словам военнослужащей, домогался ее, перевели в другую часть, а на его место поставили его близкого друга. Он, как утверждает девушка, издевался над ней при сослуживцах, всячески унижал не только ее, но и других подчиненных.

В итоге девушке сначала сделали выговор, а после и вовсе уволили. Е. А. обращалась и в военную прокуратуру, но там тоже не стали предпринимать каких-либо действий.

В итоге девушка обратилась к правозащитникам с надеждой, что ее пост заметит Министерство обороны.

В Минобороны заявили, что в Кунаев уже выехала спецкомиссия.

"В срочном порядке создана комиссия, которая выехала в воинскую часть и приступила к детальному изучению произошедшего. В случае подтверждения фактов, опубликованных рядовой Е. А. в социальных сетях, виновные будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности – вплоть до увольнения и возбуждения уголовного дела", – говорится в комментарии министерства.

Отмечается, что ход расследования взят под личный контроль министра обороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982343-na-domogatelstva-so-storony-komandira-pozhalovalas-kazahstanka-sluzhaschaya-v-armii/