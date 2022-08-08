Дожди, грозы и ветер: штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана

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Синоптики предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий - из-за сильного ветра и дождей в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, юго-западе, юге, днем на большей части Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области - град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

В восточной половине Акмолинской области днем временами возможен сильный дождь. В восточной половине области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-западе, юге области вероятен туман. Днем в восточной половине области прогнозируют град. Ветер северо-восточный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный днем на севере, в центре, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области, по прогнозам синоптиков, будет гроза. Днем на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области возможна гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области прогнозируют сильный ветер 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Нур-Султане днем временами возможен сильный дождь с грозой. Ночью и утром может быть туман. Днем град. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе, юге области ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на юго-востоке Северо-Казахстанской области синоптики пообещали грозу. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидается гроза, днем град. Ветер северный, северо-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Отметим, ранее спасатели обратились к астанчанам и алматинцам из-за ухудшения погоды в ближайшие дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982286-dozhdi-grozy-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-11-regionah-kazahstana/