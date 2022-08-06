Водителя без прав задержали полицейские в Нур-Султане

Иллюстративное фото: ДП Туркестанской области

В Нур-Султане полицейские задержали водителя, который находился за рулем без прав, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Вечером полицейские остановили автомобиль марки "Лада" с российскими номерами, ехавший по улице Чингиза Айтматова.

"При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 29-летний житель столицы. Молодой человек управлял транспортным средством "по страховке", не имея права управления.

По данному факту нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, где также выяснялось, что он не получал никогда водительское удостоверение, - рассказали в столичном департаменте полиции.

По данным полицейских, на нарушителя наложено административное взыскание по части 4 статьи 612 КРКобАП, ему грозит штраф в размере 30 МРП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982042-voditelya-bez-prav-zaderzhali-politseyskie-v-nur-sultane/