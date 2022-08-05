Мужчина с расстройством психики едва не задушил ребенка в магазине в ВКО

Кадр из видео: altaynews.kz

В Усть-Каменогорске мужчина едва не задушил незнакомого школьника, стоявшего у прилавка в магазине. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передает Altaynews.kz.

О произошедшем рассказала мама мальчика в соцсетях. По словам женщины, мужчина взял ребенка за горло, но после криков других людей, находившихся в магазине, отпустил его. Если бы рядом никого не было, ситуация могла закончиться плачевно.

Как выяснила полиция, напавший на ребенка мужчина 1968 года рождения страдает психическим заболеванием.

"По данному обращению указанный мужчина был установлен и передан для помещения в отделение психоневрологического диспансера", – сообщили в Департаменте полиции ВКО.

Между тем мама ребенка возмущена, что человека с расстройством психики выпустили из больницы. Она уже написала заявление в прокуратуру, чтобы в медучреждении провели проверку.

Внимание: видео содержит сцены насилия!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981848-muzhchina-s-rasstroystvom-psihiki-edva-ne-zadushil-rebenka-v-magazine-v-vko-video/