Мобильные номера хотят привязать к биометрическим данным казахстанцев

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В Казахстане могут ввести биометрическую идентификацию для регистрации мобильных номеров, об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) Багдат Мусин на своей странице в Facebook.

По словам министра, в настоящее время его ведомство работает над внедрением биометрической идентификации для регистрации мобильных номеров.

"МЦРИАП прорабатывает вопрос внедрения биометрической идентификации для регистрации мобильных номеров. Таким образом мы хотим избежать случаев, когда телефонные номера регистрируются на другие лица", - написал Мусин по итогам совместного совещания с главой МВД Маратом Ахметжановым, на котором обсуждались вопросы противодействия интернет-мошенничеству.

В свою очередь, как передает сайт МВД Polisia.kz, Марат Ахметжанов призвал операторов сотовой связи оказать содействие в организации рассылки смс-предупреждений об интернет-мошенничестве.

"Силами ведомства также проводятся оперативно-профилактические мероприятия. К примеру, на днях завершилась спецоперация “Антифрод”, в ходе которого раскрыто 300 преступлений. На совещании, организованном по инициативе МВД, общественники предложили создать единую платформу, куда будет стекаться вся информация об интернет-мошенничестве", - заявил он.

Глава МВД призвал соблюдать интересы бизнеса и рядовых казахстанцев, чтобы внедрение новых технологий в борьбе с интернет-преступлениями не создавало барьеры в получении госуслуг и финансовых операций.

Кроме того, на этом же совещании Багдат Мусин заявил, что до конца сентября в Казахстане для борьбы с мошенниками будут заблокированы подменные номера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981809-mobilnye-nomera-hotyat-privyazat-k-biometricheskim-dannym-kazahstantsev/