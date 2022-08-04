Приставал к несовершеннолетней в автобусе: астанчанина обязали выплатить миллион тенге

Көрнекі фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сарыаркинский районный суд Нур-Султана рассмотрел гражданский иск в отношении мужчины, который приставал к 12-летней девочке в автобусе, сообщается на официальном сайте горсуда.

Гражданский иск о возмещении морального вреда в интересах несовершеннолетней подала ее мама. Женщина указала, что 19 мая 2022 года ответчик, находясь в автобусе, оскорбительно приставал к несовершеннолетней дочери.

В отношении мужчины возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство" и вступившим в законную силу постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям ответчик был признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Отмечается, что вследствие противоправных действий ответчика девочке были причинены нравственные страдания.

Суд рассмотрел иск жительницы Нур-Султана к мужчине и удовлетворил требование матери девочки в полном объеме, взыскав с ответчика в счет возмещения морального вреда миллион тенге.

Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, что в мае текущего года астанчанка заявила, что к ее 12-летней дочери приставали в автобусе. После мужчина задержали и суд приговорил его к административному аресту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981792-pristaval-k-nesovershennoletney-v-avtobuse-astanchanina-obyazali-vyplatit-million-tenge/