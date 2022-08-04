Пьяного иностранца сняли с поезда "Мангистау-Алматы" и оштрафовали на 76 тыс. тенге

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54-летнего гражданина России сняли с поезда, направлявшегося из Мангистау в Алматы, за распитие спиртных напитков и нарушение законодательства в области миграции. Об инциденте сообщается на официальной Instagram-странице ДП на транспорте МВД РК.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на станции Жанакорган в Кызылординской области - пассажир был снят с поезда по акту начальника состава.

"В ходе проверки сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Жанакорган установлено, что мужчина в пути следования распивал алкогольные напитки, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечания проводников не реагировал, оскорбил общественную нравственность и человеческое достоинство, тем самым нарушил общественный порядок", - говорится в сообщении.

Медосвидетельствование показало, что россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении иностранца составили два административных протокола - за распитие спиртных напитков в общественных местах и за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения.

"Решением Жанакорганского районного суда гражданину РФ наложен штраф в размере 25 МРП, то есть 76 575 тенге", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981680-pyanogo-inostrantsa-snyali-s-poezda-mangistau-almaty-i-oshtrafovali-na-76-tys-tenge/