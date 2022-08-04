Гроза и 34-градусная жара: какой будет погода в казахстанских мегаполисах

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Сегодня, 4 августа, в Нур-Султане ожидается погода без осадков, а в Алматы и Шымкенте пройдут дожди с грозой. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня в Алматы вновь ожидаются дождь с грозой, температура воздуха при этом поднимется до +28...+30 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Нур-Султане осадков не ожидается, столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов выше нуля. Синоптики предупреждают горожан об усилении ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с.

Дождь и гроза ждут сегодня и жителей Шымкента, но при этом температура воздуха здесь составит до +32...+34 градусов. В мегаполисе также ожидается усиление ветра до 8-14 м/с.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней в южные регионы Казахстана придут дожди с грозами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981648-groza-i-34-gradusnaya-zhara-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstanskih-megapolisah/