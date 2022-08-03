Авиарейс из Алматы в Турцию задержали на 8 часов

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Сегодня, 3 августа, стало известно о задержке авиарейса KC915 по маршруту "Алматы – Анталья", который должен был вылететь утром. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

Указывается, что самолет марки Boeing 767 должен был вылететь в 09:40 часов. Его регистрационный номер - P4-KEA.

Тем не менее, по техническим причинам воздушное судно пришлось заменить, из-за чего рейс задержали до 18:00. Время задержки составило 8 часов 20 минут.

Кроме того, сегодняшний рейс KC916 по маршруту "Анталья – Алматы" также был задержан с 13:40 до 21:40 по времени города Анталья из-за позднего прибытия воздушного судна.

"Всем пассажирам задержанного рейса предусмотрено оказание услуг (комната матери и ребенка, прохладительные напитки, питание, гостиница) согласно статье 86 Закона об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", - подчеркнули в КГА.

В случае, если авиакомпания не исполнит эти требования или исполнит их не надлежащим образом, пассажиров попросили обратиться в Департамент перевозок АО "Авиационная администрация Казахстана" по телефонам: +7 (717) 279-82-15, +7 (717) 279-82-13, +7 (717) 279-82-29 или по электронной почте cc@caakz.kz.

В таком случае будут принятый меры, предусмотренные действующим законодательством.

"Основным приоритетом воздушного транспорта является безопасность перевозки пассажиров, в связи с чем, если опасные условия создают угрозу безопасности, перевозчик должен их устранить, что, как правило, приводит к задержке рейса", - пояснили в комитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981605-aviareys-iz-almaty-v-turtsiyu-zaderzhali-na-8-chasov/