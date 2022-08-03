Бизнесменам из Павлодарской области беспричинно выписали штрафов на 6,5 млн тенге

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Предпринимателей незаконно штрафовали в Павлодарской области. Отмечается, что во время проверок у них требовали документы, не имеющие отношения к делу.

В прокуратуре Павлодарской области заявили, что госорганы допускали системные нарушения при привлечении предпринимателей к административной ответственности, передает издание Pavlodarnews.kz.

Отмечается, что это влечет "грубое ущемление прав и законных интересов представителей бизнеса".

Всего, по данным издания, прокуроры отменили 53 административных штрафа на 6,5 миллиона тенге.

Были установлены факты необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту административного производства, неправильного применения штрафа и порядка сокращенного производства.

"Одним из контрольно-надзорных органов региона при проведении проверки в деятельности хозяйствующего субъекта в нарушение требований предпринимательского кодекса истребованы дополнительные материалы, не имеющие к основанию проверки никакого отношения. В результате, в отношении предпринимателя вместо одного протокола составлено 10, с наложением общего штрафа в размере 4,6 миллиона тенге", – сообщили в ведомстве.

В результате проверки по данному факту прокуроры признали недействительными и отменили сразу девять административных производств. Таким образом, предприниматель был освобожден от необоснованных штрафов на 4,2 миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981473-biznesmenam-iz-pavlodarskoy-oblasti-bez-prichiny-vypisyvali-shtrafy/