Павлодарский НХЗ обвинили в завышении цены за переработку нефти

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Департамент по защите конкуренции по Павлодарской области установил, что местный нефтехимический завод завышал цены на переработку сырой нефти. Теперь ПНХЗ грозит многомиллиардный штраф.

Как сообщает "Первый канал "Евразия", Павлодарский нефтехимический завод обвинили в нарушении антимонопольного закона. По данным госорганов, предприятие завышало цены на переработку сырой нефти и таким образом незаконно заработало 22 миллиарда тенге.

Проверяющие направили материалы для возбуждения уголовного дела, но прокуратура не нашла в них состава преступления. Теперь результаты проверки рассматривает административный суд.

Помимо возврата монопольного дохода, завод могут оштрафовать на 6 млрд тенге.

Круг пострадавших от возможного злоупотребления монопольным положением ПНХЗ, как рассказали в департаменте, обширный.

"В первую очередь, наверное, давальцы нефти, которым была завышена, получается, работа по переработке сырой нефти. Ну и, плюс, оно наложило же на конечную цену: бензин, газ, дизельное топливо и другие сопутствующие материалы.

В общей сложности, при положительном решении административного дела, с ПНХЗ должно быть взыскано около 28 млрд тенге", – сообщил глава Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Бейбут Молдабеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981446-pavlodarskiy-nhz-obvinili-v-zavyshenii-tseny-za-pererabotku-nefti/