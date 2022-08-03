На нехватку продуктов пожаловались детсады СКО из-за повышения цен

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В мини-центрах Северо-Казахстанской области столкнулись с проблемой: поставщики продуктов перестали выходить на связь, и теперь детей нечем кормить. Такая ситуация возникла из-за сильного подорожания продуктов.

16 мини-центров Мамлютского района Северо-Казахстанской области столкнулись с проблемой нехватки продуктов, передает телеканал "Хабар 24".

В некоторых детсадах даже намерены сократить время пребывания детей: предлагается, что родители могли бы кормить их утром дома, затем на полдня вести в сад, а после – забирать и уже дома кормить обедом.

"Сегодня мы без салата, потому что у нас капусты нет. Вот, борщ мы сварили, картофельное пюре с тефтелями. Но у нас тефтели не с картошкой, а с гречкой, потому что мы картошку экономим.

В этом холодильнике ничего нет, потому что овощей у нас нет: закончились. Здесь у нас есть еще запасы мяса, мы натерли морковку, у нас рыба есть. Вот этого у нас в избытке было, мы не приносили. Картошку на неделю из дома принесли.

Сок у нас есть еще, яблок у нас уже нет, дети пьют только сок", – говорит одна из сотрудниц детского сада села Новомихайловка.

Отмечается, что поставщик, который должен снабжать продуктами мини-центр, не появлялся здесь несколько месяцев. Работники сада приносят из дома некоторые продукты.

Тем не менее в какой-то момент родителям сообщили, что дошкольное учреждение будет работать только до обеда.

"Мы должны детей утром кормить, приводить в садик, до обеда будут дети там находиться, потом забирать детей обратно домой и кормить дома, и все. Как нам быть? У нас работа. Детей девать некуда", – возмутилась одна из родительниц дошколят.

Оказалось, что кормить детей просто стало невыгодно – поставщики ссылаются на подорожание продуктов.

"Сейчас цены поднялись практически на все. Вот мясо птицы, например, нас рассчитывают по 1300, а закуп – 1770, сахар, допустим, тоже поднялся в два раза по сравнению с теми ценами, которыми нас рассчитывают. Мы даже в ноль не выходим – мы минусуемся очень сильно", – сообщил предприниматель, занимающийся поставкой продуктов в детсады, Жаслан Кабдулов.

В отделе образования объяснили, что в начале года с поставщиками заключают договоры на поставку продуктов в дошкольные учреждения, и там указаны расценки, которых они должны придерживаться. Но из-за роста цен сразу три предпринимателя решили расторгнуть контракты.

"Поставщики 16 мини-центров написали отказ, так как не смогут выполнять условия договора. Продукты все в разы подорожали, а в договоре указана цена, невыполнимая для них. Мы их уведомили ответно, и в данный момент вопрос решается, что будут внесены изменения в постановления по детским дошкольным учреждениям, где повысится сумма оплаты за питание.

В случае, если данные поставщики не отзовут свои отказы, с ними данные договоры в судебном порядке будут расторгнуты", – пояснил руководитель отдела образования Мамлютского района Мурат Ташмагамбетов.

Родителям Новомихайловки все же пообещали, что мини-центр будет работать полный день, но при этом предупредили о неизбежном повышении оплаты за питание детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981445-na-nehvatku-produktov-pozhalovalis-detsady-sko-iz-za-povysheniya-tsen/