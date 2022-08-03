Дождь и грозу обещают синоптики жителям Алматы и Шымкента

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 3 августа, в столице ожидается солнечная погода без осадков, а в Алматы и Шымкенте пройдут дожди. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Алматы ожидаются дождь и гроза, но воздух при этом прогреется до +29...+31 градуса. Скорость ветра в мегаполисе составит 3-8 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 13 м/с.

Погоду без осадков прогнозируют специалисты в Нур-Султане - в столице сегодня столбики термометров покажут +23...+25 градусов тепла, скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, ожидаются дождь с грозой, температура воздуха при этом составит +31...+33 градуса. Горожан предупреждают об усиление ветра до 8-13 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981438-dozhd-i-grozu-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-almaty-i-shymkenta/